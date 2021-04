Higistama pandud rootslased kindlustasid hädavajaliku sammuga talveralli tuleviku

2020. aasta Rootsi ralli oli üks viimaste aastate soojem. Lumepuuduse tõttu tuli mitmed katsed ära jätta. Probleem pani muretsema ka FIA presidendi Jean Todti, kes ütles peale rallit DirtFishile: "Me tagame, et seda enam ei juhtuks ning see on miski, mida me oleme juba korraldajate ja meie promootoriga rääkinud. Me võtame kasutusele meetmed, mis kindlustaksid Rootsi ralli jätkamise."

Tänavune ralli jäi ära koroonapandeemia ja publikukeelu tõttu ning asendati Arktika ralliga Soomes Lapimaal, kus olid talveralliks ideaalsed tingimused, kuid Rootsi etapi korraldajad pole istunud käed rüpes, vaid on tegutsenud selle nimel, et põhja pool rallile uus asukoht leida.

Talveralli uue asukohana kaaluti ka Östersundi ja Luleat, kuid Umea kasuks rääkisid pidevalt külmad ilmad ja muljetavaldav infrastruktuur, kirjutab DirtFish.

"Lumekindlam regioon põhja pool on peamine nõue ning ajaloolised ilmaandmed said otsustavaks," ütles Rootsi ralli peakorraldaja Glenn Olsson.

"Umea tugevused lisaks stabiilsele talvekliimale on hea hotellide mahutavus ning Nolia turupiirkonnas asuv hoolduspark ja peakontor, elujõuline äriringkond ja potentsiaal meelitada kohale rohkelt fänne."

Rootsi ralli uus asukoht Umea:

"Östersund ja Lulea olid samuti tugevad kandidaadid ning olid asjasse pühendunud, kuid kogu Umea piirkond on Rootsi rallile atraktiivsem kontseptsioon."

Olsson tunnistas, et oli Värmlandi piirkonda maha jättes kurb, sest seal on Rootsi ralli toimunud aegade algusest peale 48 aastat.

"Rootsi on üks väheseid riike, mis on WRC rallis olnud esindatud selle algusaegadest ehk 1973. aastast peale ning Värmlandi suurel pühendumisel ja teadmistel on selles olnud oluline roll. Kõik ametnikud ja muud entusiastid, kes on selle nimel aastaid pingutanud, peaksid tundma uhkust, et neil on õnnestunud Rootsit WRC sarjas hoida."

Rootsi ralli korraldajatel praegu pikemat lepingut FIA ega WRC promootoriga pole, kuid kuuldavasti on kõik sellest huvitatud, et see ka pärast 2022. aastat toimuks.

"Põhja poole kolimine oli hädavajalik, arvestades neid väljakutseid, millega me viimasel paaril aastal silmitsi olime," ütles FIA rallidirektor Yves Matton. "Tahaksin kiita Rootsi ralli korraldajaid, et nad alternatiivisega välja tulid ja järgmiseks aastaks selle lootustandva uue baasi Umeas kinnitatud said. See on võimalus tagada korralikud talvised olud, millest me kõik talveralli puhul unistame."