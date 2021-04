Jaapani nakkushaiguste ekspert soovitab olümpiamängud ära jätta

Yokohamas asuva Keiyu haigla nakkushaiguste ekspert Norio Sugaya ütles uudisteagentuurile AP, et olümpia pidamine pole Jaapanis sel suvel üldse turvaline.

"Jaapanis on riskid suured. Jaapan on ohtlikus olukorras, see pole üldse turvaline," lausus ta. "Kümned tuhanded välismaalased tuleksid riiki lühikese aja jooksul, sealhulgas meedia. Väljakutsed oleksid tohutud."

Sugaya arvates võiks olümpiamänge turvaliselt korraldada, kui Jaapani elanikest oleks selleks ajaks vaktsineeritud 50-70%. Hetkel on vaktsiinisüsti saanud aga vähem kui üks protsent kogu populatsioonist ja seegi on vaid haiglate personal. Ülejäänud elanikkonna vaktsineeritud saamine enne olümpia algust näib vägagi ebatõenäoline.

Jaapani valitsus ja olümpia korralduskomitee on öelnud, et ei nõua mängudele tulijate vaktsineerimist, kuid Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) julgustab sportlasi siiski kaitsepookima.

Jaapanis on koroonaviirusesse surnud umbes 9000 inimest, mis on vähem kui paljudes teistes maailma riikides, kuid Sugaya osutab faktile, et Aasias ollakse selle statistikaga siiski esirinnas.

Tokyo ülikooli majandusteaduse professorid on ennustanud, et Tokyos saab maikuus olema rohkem kui 1000 päevast uut nakatumist ning viiruse leviku haripunkt saabub just juulis, kui olümpia algab.

Uudisteagentuuri Kyodo andmetel oodatakse mängudele välismaalt ligi 90 000 inimest, kellest 30 000 moodustavad sportlased, treenerid ja muud sportlaste taustajõud.