Juhtub ka parimates peredes! Dortmund unustas oma põhimängija bussist maha

Dortmundi Borussia meeskonna buss. www.imago-images.de

Dortmundi Borussia hooaeg pole kulgenud just soovitud moel ning on arusaadav, et kui meeskonnas on pinged, kipuvad ka elementaarsed asjad meelest minema. Näiteks see, et võõrsilmängult võiks koju viia sama palju mängijaid, kui sinna kaasa võeti.