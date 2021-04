Opel paigaldas eletriralliautole unikaalse süsteemi, mis lahendab turvareeglitega vastuollu läinud heliprobleemi

Avalikus kaubandusvõrgus saadaval olevad kõlarid paigaldatakse üldjuhul autodesse sisse ning need on vaid harva veekindlad. Et aga elektriralliauto pealtvaatajate jaoks kuuldav oleks, tuleb kõlarid monteerida autost väljaspoole, kus nad on aga veelgi rohkem vibratsioonile, tolmule ja niiskusele avatud.

Opeli insenerid leidsid Corsa-e Rally mudeli jaoks ette ja taha kaks veekindlat kõlarit võimsusega 400 vatti. Need on ühendatud võimendiga, mis saab oma signaali eraldi juhtplokist. See must kast omakorda on varustatud spetsiaalse tarkvaraga, mis on ühendatud sõiduki andmetega. Süsteem põhineb mootori pööretel.