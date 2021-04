Nico Hülkenberg on vormel-ühes tagasi

"Olen väga õnnelik, et saan taas selle tiimiga koostööd teha. Olen neid karjääri jooksul korduvalt esindanud. Mõistagi loodan, et Sebastianil (Vettel) ja Lance`il (Stroll) tuleks tõrgeteta hooaeg, kuid meeskond teab, et saab loota, et ma astun igal hetkel nende asemele ja teen suurepärast tööd. Olen alati valmis väljakutse vastu võtma," kommenteeris Hülkenberg.