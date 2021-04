Hispaania saalijalgpall: lavakujunduse vahetus

Tundub, et saalijalgpalli Barcelona kuldne ajastu on jõudnud lõpule. Lisaks lähenevale mängijate „tühjendusmüügile“, millest jätavad rääkimata ainult laisad, on kehvemaks muutunud ka kataloonlaste turniiritabeli seis, mis mõjutab nende esinemist play-off'is. Selle taustal kostab aina valjemini Murcia hääl ühe Euroopa kuulsaima klubi, ElPozo meistriõiguste taastamise kohta. Selle tõstuseks kirjutavad Hispaania asjatundja, et Lissaboni Sportingust lahkuv brasiillane Thaynan on juba allkirjastanud lepingu ElPozoga. Murcialased võitsid võitluse mängija eest Movistar Interi vastu ja Barca isegi ei osalenud selles. Seejuures on kuulduste järgi mängijat pakutud ka Venemaa klubidele, kuid Venemaale polnud brasiillase palgasoovid jõukohased. Hispaanias räägitakse, et Thaynani otsust mõjutas klubi peatreeneri, argentiinlase Diego Giustozzi kõne, kes kirjeldas värvikalt ElPozo Murcia saalijalgpalliprojekti tulevikku ja Thaynani osaluse vajadust selles.