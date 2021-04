Norrakad tõstsid üles Andrus Veerpalu teema: miks ei pea eestlane uhket auhinda tagastama?

Johaug pälvis Holmenkolleni medali 2013. aastal, kuid auhinda välja andev komisjon on kehtestanud uued reeglid, mille kohaselt pole norralanna medalit enam väärt. Uue regulatsiooni kohaselt poleks tohtinud Johaug auhinnale üldse kandideerida, sest ta kasutas (2016. aastal) keelatud dopinguainet ja kandis seetõttu 18-kuulise võistluskeelu.

Kui Johaugi medali äravõtmine pole veel otsustatud, siis täiesti kindel on, et Johaug ei saa enam uuesti Holmenkolleni autasule kunagi pretendeerida. Seda ei saa teha ükski sportlane, kes on dopingureegleid rikkunud.

Dagbladet kirjutab, et samas pole kordagi päevakorda tõusnud, et medali peaks tagastama eestlasest kahekordne olümpiavõitja Andrus Veerpalu, kelle kohta on rahvusvahelise suusaliidu lehel endiselt märge, et ta "ei või võistelda".

Norra ajaleht meenutab Veerpalu dopingujuhtumit ja kirjutab ka tema poja Andreas Veerpalu veredopingu skandaalist 2019. aastal. Teatavasti arreteeriti Andreas Seefeldi MMil 2019 ja hiljem määrati talle dopingu tarvitamise eest võistluskeeld. Ajaleht märgib, et kuna poja dopingujuhtumiga oli seotud ka Andrus Veerpalu, karistati teda nelja aasta pikkuse suusatamises tegutsemise keeluga. FIS jälgib hetkel väga teraselt, et Andrus Veerpalu poleks seotud ühegi klubi treeningutega ega külastaks ühtegi võistlust.

Norra suusaliidu esindaja Stian Berger Røsland teatas Dagbladetile, et Veerpalul pole palutud medalit tagastada. Ta ütles, et ilmselt ei pea seda tegema ükski sportlane, kelle rikkumine toimus enne uue reegli kehtestamist.



Samas on reeglites kirjas, et kui dopingukaristus järgneb pärast Holmenkolleni medali saamist, palutakse sportlasel see tagastada.