DELFI VIDEO SAKSAMAALT | Heiki Nabi läks dopingulaborisse B-proovi avama

Nabi tunnistas vahetult enne laborisse siirdumist, et ootusärevus on suur. "Loomulikult. Ootanud oleme kaua. Huvi on suur, lõpuks peab selgus saabuma," sõnas Nabi Delfile. Maadleja lisas, et eesootavast protseduurist ei tea ta midagi.





17. veebruaril sai Nabi teate, et jaanuari alguses tehtud võistlusvälise dopingukontrolli käigus tuvastati tema A-proovist halb analüütiline leid, mis sisaldas keelatud ainet letrosooli. Easti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) määras Nabile koheselt esialgse võistluskeelu. Vahetult enne ülestõusmispühasid selgus, et Nabi osaleb koos esindajaga Saksamaal Kreischa laboris B-proovi avamise juures 8. aprillil.

Nabi esindav vandeadvokaat Paul Keres ütles üleeilsel pressikonverentsil, et nad on kätte saanud A-proovi laboridokumentide paketi, mille kohaselt oli letrosooli metaboliidi konsentratsioon vaid 0,6 nanogrammi milliliitri kohta.

"Kui leitakse sooritust parandavat letrosooli, siis on see tase 300 kuni 1100 nanogrammi. 500 korda rohkem on see metaboliidi tase, mis viitab teadlikule dopingu tarvitamisele. Heiki Nabi 0,6 viitab otsesõnu vastupidisele," väitis Keres. Heikit süüstav see tulemus igal juhul olla ei saa. Kui on negatiivne, on case closed, asi läbi kohe. Kui on positiivne, ei saa tulla suurema konsentratsioonile ja see viitab juhuslikule saastumisele."