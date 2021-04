TÄNA DELFI TV-s | Rapla ja Pärnu lähevad Eesti-Läti liiga finaalturniiril vastamisi Läti konkurentidega

Koha poolfinaalis on kindlustanud Kalev/Cramo ja VEF. Nende esimesed vastased selguvad paaridest BK Ventspils - Rapla ja BK Ogre - Pärnu Sadam. Mänge näeb otseülekandes Delfi TV vahendusel.

Maris Gulbis on Ventspilsi parimana visanud keskmiselt 16,6 punkti. Arturs Ausejs on andnud 4,5 korvisöötu ja ääremängija Christopher Coffey on võtnud 8,5 lauapalli, teinud 2,3 vaheltlõiget ja 1,2 viskeblokeeringut.