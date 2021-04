OTSE DELFI TV-s | Kõik sujub! Rapla võitis Final Six turniiri avamängus Ventspilsi vastu avaveerandi kümne punktiga

Koha poolfinaalis on kindlustanud Kalev/Cramo ja VEF. Nende esimesed vastased selguvad paaridest BK Ventspils - Rapla ja BK Ogre - Pärnu Sadam. Mänge näeb otseülekandes Delfi TV vahendusel.

Delfi ja Eesti Päevaleht on Riias kohapeal. Peep Pahvi sulest ilmuvad peale mänge kokkuvõtvad analüüsid "Kogu tõde mängust", samuti toome lugejateni asjaosaliste värsked kommentaarid.





BK Ventspils - AVIS UTILITAS Rapla

08.04.2021, kell 17:00, Riia, Elektrum Olimpiskais Sporta centrs

Ülekanne: Inspira, Delfi TV, Best4Sport TV

Maris Gulbis on Ventspilsi parimana visanud keskmiselt 16,6 punkti. Arturs Ausejs on andnud 4,5 korvisöötu ja ääremängija Christopher Coffey on võtnud 8,5 lauapalli, teinud 2,3 vaheltlõiget ja 1,2 viskeblokeeringut.