FOTOD JA TIPPHETKED | Rapla alistas veerandfinaalis Eesti-Läti ühisliiga valitseva meistri ning kohtub poolfinaalis Kalev/Cramoga!

Ventspils on Eesti-Läti ühisliiga avahooaja (2018/19) võitja ehk ühtlasi tiitlikaitsja. Eelmine hooaeg jäi koroonapandeemia tõttu pooleli ja võitjat välja ei selgitatud.

Maris Gulbis on Ventspilsi parimana visanud keskmiselt 16,6 punkti. Arturs Ausejs on andnud 4,5 korvisöötu ja ääremängija Christopher Coffey on võtnud 8,5 lauapalli, teinud 2,3 vaheltlõiget ja 1,2 viskeblokeeringut.