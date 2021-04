Kas Toyota rallimeeskond lõikab testimisega taas näppu?

Mäletatavasti valmistus Toyota meeskond veebruaris peetud Arktika ralliks suure pakasega, kuigi võistlusnädalavahetusel olid kraadid nulli juures. Hiljem tunnistas ka Toyota tiimiboss Jari-Matti Latvala, et nad ei saanud Hyundaile vastu, sest saatuslikuks said just testisõitudel tehtud vead.

Alles eile avaldati WRC-sarja kodulehel Latvala kommentaar, kus soomlane kinnitas, et nad on vigadest õppinud.

"On tähtis, et oleksime Horvaatias konkurentsivõimelised. Õppisime Soomes tehtud vigadest, aga samas on Horvaatias hoopis teised tingimused. Monte Carlo ja Monza asfaldil olime tugevad, ent peame olema testidel hoolikad, et teeksime õigeid asju," rääkis Latvala WRC-le antud usutluses.