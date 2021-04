Kultuuriminister spordi aastakõnes: näitasime kogu maailmale, et Eesti on ralliriik ja eestlased rallirahvas

„Selja taha jäänud 2020. aasta oli kahtlemata väga erandlik ning ootamatult väljakutsete rohke. Spordiaasta oli alles hoogu üles saamas, kui ülemaailmse pandeemia tõttu peatus spordielu pea täielikult. Kuid igas halvas on üldjuhul ka midagi head. Võtame näiteks Rally Estonia, mis toimus esmakordselt Lõuna-Eestis MM-etapina. Näitasime kogu maailmale, et Eesti on ralliriik ja eestlased rallirahvas. Kõrgetasemeline korraldus viis Rally Estonia autoralli maailmameistrivõistluste kaardile nii, et ka 2021. aasta suvel toimub see autoralli MM-etapina taas Eestis,“ ütles kultuuriminister Anneli Ott.