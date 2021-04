Teel maailma parimaks mängijaks: Mbappe seljatas läbi aegade ühe parema väravavahi

Kuigi Bayern domineeris mängu käiku ning sisuliselt kõik statistlised näitajad olid sakslaste kasuks, siis Mbappe suutis tekkinud olukorrad maksimaalselt ära kasutada. PSG tegi raamidesse neli pealelööki ning väravasse läks neist kolm. Pärast kohtumist tõdesid eksperdid üle maailma, et just Mbappe on teel maailma parimaks jalgpalluriks. Samas märgiti, et Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi masti staariks tõusmiseks tuleks tal aga Prantsusmaa liigast lahkuda ning hakata mängima Inglismaal või Hispaanias.