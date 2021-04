Politsei avaldas karmi avarii teinud Tiger Woodsi õnnetuse põhjused

Antud teelõigul esineb mitmeid pragusid teekattes ja see on olnud ka varasemalt mitmete avariide põhjuseks. Suurema kiiruse korral on ebatasane tee eriti ohtlik. Politseinike sõnul ei olnud ühtegi viidet, et Woods oleks proovinud pidurdada. Pigem arvatakse, et golfar ajas pedaalid segamini ning vajutas hoopis veel gaasi. Politseinike sõnul ei olnud Woods kasutanud alkoholi ega ka ravimeid.