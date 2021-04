Miller kuulus võistkonna juurde alates 2009. aastast. Seejärel on ta Wilcatsi meeskonna tüürinud seitsmele NCAA turniirile ning kolmel korral kaheksa parema sekka. Milleril oli võistkonnaga lepingut järel veel üks aasta. ESPN-i teatel soovis Arizona aga Milleriga lepingut veelgi pikendada, kuid juhatus ei andnud korruptsioonijuhtumi tõttu selleks nõusolekut. Arizona võistkond on olnud alates 2017. aastast kriminaaluurimise all.