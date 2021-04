M-Spordi WRC-tiim viis esimesena hübriidauto rajale. Tulemused olid paljulubavad

Tiimi omaniku sõnul on uue auto arendamine sujunud vastavalt plaanile. „Oleme veel algfaasis ning tegime alles esimese testi. Kõik on seni läinud aga hästi,“ sõnas Wilson ning lisas, et tegelikult oli auto päris muljetavaldav.

„Tahtsimegi sel nädalal teha testi ka kruusal ning seega püsime täpselt graafikus. See näitab, et kõikide pingutus on läinud asja ette,“ lisas Wilson. „Uue hooaja auto saab olema täiesti uus ja seetõttu on vaja koguda võimalikult palju testikilomeetreid. Olen praeguse seisuga väga rahul.“