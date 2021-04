Assar Jõepera. Foto: Arno Saar, Õhtuleht

Eesti laskesuusatamise föderatsioon teatas oma kodulehel, et on kuulutatud välja konkursi peatreeneri ametikohale. Alaliidu president Assar Jõepera tunnistas Delfi Spordile, et neil on selge visioon, kuidas asjad võiksid edasi minna.