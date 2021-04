OTSEBLOGI | Mbappe viis juba kolmandal minutil PSG võõrsil Bayerni vastu juhtima!

Mulluse finaali 1:0 võitnud Müncheni klubi peab kohtumisele vastu minema võistkonna suurima staari Robert Lewandowskita. Ründaja sai vigastada Poola koondise MM-valikmängus Andorra vastu. Matši eel tabas Bayernit veel üks tagasilöök. Nimelt peab positiivse koroonaproovi tõttu kohtumise vahele jätma Serge Gnabry.

Mõned puudujad (Douglas Costa, Corentin Tolisso) on Bayernil küll veel, kuid tavapärastest algkoosseisumeestest on ülejäänud mängijad siiski olemas. Veerandfinaali eel jõudis meediasse ka uudis, et Bayern ei paku keskkaitsjale Jerome Boatengile suvel enam uut lepingut.

PSG poolel on koroonaviirusega hädas itaallased Alessandro Florenzi ja Marco Verratti. Lisaks jäävad mängust eemale veel Mauro Icardi, Leandro Paredes ja Juan Bernat ehk PSG on saanud võrreldes Bayerniga isegi rohkem räsida.

Loomulikult huvitab kõiki, mis saab mullu maailma parimaks jalgpalluriks valitud Lewandowskist järgmiseks nädalaks ehk korduskohtumiseks? Esmase diagnoosi järgi kujuneb mängupaus neljanädalaseks, nii et Meistrite liiga veerandfinaalidega tuleb hüvasti jätta.

Aga kui uskuda Saksamaa mainekat jalgpalliväljaannet Kicker, loodab Lewandowski paraneda kahe nädalaga ja olla järgmisel nädalal Pariisis väljakul. Sellise sõnumi olevat ta juba oma lähematele sõpradele saatnud. Kui võtta arvesse Müncheni klubi meditsiinilisi võimeid, poleks Lewandowski kiirem taastumine kokkuvõttes mingi ime.

Bayern tuleb veerandfinaalile vastu hea emotsiooniga. Nädalavahetusel alistati Bundesliga sisulises tiitlimängus võõrsil 1 : 0 RB Leipzig ja nüüd on seitse vooru enne hooaja lõppu nende edu lähima jälitaja ees seitsmepunktine. Pealegi on Bayernil kõik ülejäänud põhimängijad terved.

PSG loodab igal hooajal, et just tänavune aasta võiks olla see, mis toob neile esimese Meistrite liiga trofee. 1993. aastal triumfeerinud Marseille on endiselt ainuke Prantsusmaa klubi, kes on kroonitud Euroopa kõige tugevamaks tiimiks, ja seda fakti hõõruvad Marseille’i fännid PSG-le mõnuga nina alla.