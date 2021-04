KUULA | Taaramäe valmistub Giro'ks ja Vuelta'ks ning Tokyo olümpiale pigem ei lähe

Pärast Shimano rattajuttude ja küsimusmängu vahepala räägime Taaramäega rattamaailma üldisematel teemadel. Kas UCI ehk rahvusvaheline jalgratturite liit on läinud keeldude ja käskudega üle võlli? Juttu tuleb laskumise asenditest, joogipudelitest ja sõidu ajal taskust maha kukkunud geelipakenditest. Võib olla peaks UCI hoopis tegelema asjadega, mis on märksa olulisemad ja suurema kaaluga. Kas Chris Froome on jäädavalt kõrgest mängust väljas, kas Ineos suudab tänavu suurtuure valitseda, mida arvata 5-aastastest lepingutest jne. Jututeemasid jagub.