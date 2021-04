Venemaa saalijalgpall: koondis on juba Eurole pääsenud, kuid ihkab uusi võite

Sergei, Venemaa koondis tagas endale juba pääsu Euro 2022 turniirile ja eelseisvad mängud ei oma põhiturniirile pääsemise seisukohalt tähtsust. Millised ülesanded seisavad neis kahes mängus meeskonnal ees?

Ülesanded on traditsiooniliselt maksimaalsed – need mängud võita. See ei ole seotud enam mitte niivõrd kvalifitseerumisega Euroopa meistrivõistlustele, vaid punktide kogumisega UEFA reitingu jaoks. Punktide arvestamise süsteem on muutunud, praegu arvestatakse palju statistilisi näitajaid, mängude tulemusi, löödud ja sisse lastud väravaid ning palju muud kõikides koondise ametlikes mängudes.

Praegu on meie koondis Euroopa tabelis teisel kohal, tahaks tõusta kõrgemale või säilitada olemasoleva positsiooni. Igal juhul tuleb meil kindlasti säilitada koht UEFA reitingu esikolmikus, ainult need kohad võimaldavad riigil Meistrite liigasse välja panna kaks klubi. Meie reitingupositsioon andis Venemaale juba mitmendat hooaega võimaluse olla Euroopa kõige mainekamal turniiril esindatud kahe klubiga ja me peame neid kahte kvooti säilitama. See reeglite muudatus ei lase meil end lõdvaks lasta, seega mängime maksimaalselt motiveeritult.

Teie prognoos, kes võtab teises grupis teise koha ja säilitab võimalused Euro 2022 turniirile pääsemiseks?

Arvan, et kõik selgub mängus grusiinlaste ja prantslaste vahel 9. aprillil. Prantslased loodavad, et saame Gruusiast võitu ja neil endil on ka vaja võita. Kui grusiinlased võidavad Prantsusmaad, siis tagavad endale ennetähtaegselt teise koha meie grupis.

Kas teie sümpaatia on prantslaste või grusiinlaste poolel? Kui sellest üldse rääkida saab.

Minu sümpaatia on Venemaa koondise poolel (naerab). Gruusia on mulle hingelt lähedasem, me oleme ju Nõukogude Liidus sündinud. Ning mul on palju sõpru nii Gruusias kui ka sellest väljaspool. Seega soovin neile vastasseisus edu, edasi sõltub kõik juba nendest, kuidas nad oskavad oma võimalusi kasutada.

Kas Venemaa koondist esindab võitluskoosseisus või hakkate kaugema rotatsiooni mängijaid proovile panema?