Vaadates minevikku, siis võib minna ka nii, et järgmisel hooajal on kõige kiirem auto hoopis M-Spordil. Ott Tänaku puhul tasub omakorda meeles pidada, et tal on kontaktid kõikides MM-sarjas jätkavates tiimides. Eestlane on sõitnud nii M-Spordis, Toyotas kui ka Hyundais. Lisaks on ta kõigiga võitnud ka MM-rallisid. Lisaks on Tänakul ju võimekus muuta hoopis uus Hyundai kõige kiiremaks autoks. Milline tiim oleks valmis pakkuma eestlasele kõige tulusamat lepingut? Kas Tänakust saabki kõige suurema töötasuga sõitja MM-sarjas?