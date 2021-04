Pururikas Conor McGregor naaseb teda kuulsaks teinud spartaliku elustiili juurde

„Täna 2013. aastal tegin ma oma UFC debüüdi,“ kirjutas McGregor teisipäeval Twitteris. „See on olnud vägev teekond. See oli minu 12. nokaut MMA-ringis,“ meenutas ta kiiret võitu Marcus Brimage'i üle.

McGregor lubab, et suvise duelli eel teeb ta väga korraliku ettevalmistuse. Samasuguse nagu kaheksa aastat tagasi. „Sain oma UFC debüüdist teada üheksa nädalat varem. Esimene nädal kulus sellele, et lõpetada pidutsemine ja naasta korralikult treningutele. Järgmiseks kaheksaks nädalaks kolisin õe korterisse, kuna see oli treeningsaali lähedal. Päevakava oli lihtne. Ärkasin, tegin trenni, jalutasin tagasi korterisse, sõin, puhkasin, treenisin, läksin tagasi korterisse, magasin ning seejärel kordasin seda kõike jälle otsast peale,“ sõnas McGregor, et ta kavatseb sel korral naasta toonase spartaliku elustiili juurde.