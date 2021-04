EM-tiitlit kaitsma asuv endine Eesti rallimeister leidis rahahädadele lahenduse

Lukjanuk sõidab Citroen C3 Rally2 autoga. Ühtlasi teatas Lukjanuk, et palkas kaardilugejaks vana kamraadi Aleksei Arnautovi.

"On tore mängus tagasi olla," ütles Arnautov ERC-sarja kodulehele. "Mul pole lihtne kõikidel etappidel kaasa teha, aga läheme võitlema ja vaatame - äkki on see siiski võimalik."