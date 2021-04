Podcast "Kuldne geim" | Pilk värske meistri Bigbanki tagatuppa – mis saab Eesti koondisest?

*Miks ei lubata rannavõrkpallureid Cancunis ookeani ujuma?

*Välja joonistub hämmastav muster. Kas saate nelik usub vandenõuteooriaid?

*Kes võitis peatreenerina Eesti meistrivõistlustel kulla – kas Rait Rikbergi vanem vend või Alar Rikberg?

*Eesti meistrivõistluste kulminatsioon ja järelkajad. Alar meenutab teise finaalmängu ärevaid hetki ja põhjendab tehtud otsuseid.

*Mängija, kes lõi otsustavas finaalmängus maha kõik kaheksa tõstet. On see mees või on see fenomen?

*Kas Alar annab Kert Toobalile enne mängu juhised kätte, kellele ja kui palju tuleb palle ette tõsta?

*Mis aitas Selveri mängijaid pronksiseerias motiveerida?

*Tartust leiab kohvimasina, mida pole keegi veel töölt koju vedanud.

*Naiste finaalseeria avamäng pakkus erinevaid emotsioone.

*Murelik lugeja küsib: mida teha, kui naiskond on kaotanud neli mängu järjest tulemusega 2:3?

*Selgusid Eesti rahvusmeeskonna kandidaadid. Millisel positsioonil on suve esimest poolt silmas pidades tekkinud eriti huvitav olukord?

*Arutelu. Millised seitse mängijat võiksid Kuldliiga kõige tähtsamates mängudes kuuluda Eesti koondise algrivistusse?

*Kes jäid tänavu esimestena valikust välja?

*Credit24 Balti liigas on viimasel viiel aastal selgunud võitja vaid viiegeimilistes finaalides. Milline on neist erilisim ning miks ei taha Andres ja Rivo meenutada 2015. aasta kullamatši?

*4Sport esitleb: kuulajate küsimused. Kes on olnud vanim profivõrkpallur? Kuidas on tehtud videokordustega sohki? Kui mõnes Meistrite liiga tippklubis vahetada 2-3 põhimängijat eestlaste vastu, siis kas too meeskond heitleks jätkuvalt esikoha eest?