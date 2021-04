Autospordiliidu driftijuht: toome kihutajad tänavatelt ära

„Mitmel aastal oleme kutsunud huvilisi rajapäevadele, koostöös LaitseRallyPark´iga tegime neid vahel isegi kaks või kolm nädalas,“ sõnab Salmre. „Tulevadki noored kutid, proovivad, hakkab meeldima. Sageli tehakse esimene proov n-ö talveautoga, vana BMW või Ladaga, millega käidi jäärajal lustimas. Ühtlasi saavad nad teada, et drifti n-ö rahvaklassis (Street) sõitmiseks ei pea ülearu palju kulutama. Umbes 300 euroga on võimalik üks võistlus kaasa sõita.“

Auto ümberehitusvõimalused on Street-klassis piiratud nii kulude kokkuhoiu kui ohutuse pärast. „Kui anname liiga palju vabadusi, kasvavad kiirused ja sõit muutub algajatele ohtlikuks,“ ütleb alakomitee esimees. „Ühtlasi on Street-klass hea võimalus omandada selle spordiala põhitõed. Mõni arvab, et auto peab hirmsasti libisema, vale puha, hoopis tuleb leida pidamine, sest vastasel juhul ei ole külglibisemises liikuva auto täpne juhtimine võimalik. Ka on n-ö rahvaklass hea võimalus auto seadistamise põhitõdede omandamiseks.“