VIDEO | Kähmlus NBA-s: Saksamaa koondislane pandi MMA-võttega selili

Esimese veerandi lõpus tegi Lakersis mängiv Saksamaa koondislane Dennis Schröder Anunobyle korvi all vea ja püüdis vastast kinni hoida, et too ohtlikult ei kukuks. Anunoby tegi seejärel endalegi ootamatult MMA-väärilise võtte ja pani Schöderi selili.