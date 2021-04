Latvala lubas, et Toyota rallitiim on saatuslikust veast õppinud

Lapimaal jäid Toyotad oma suurimale konkurendile Hyundaile kiiruses alla ja toona tunnistas Latvala, et saatuslikuks said testisõitudel tehtud vead. Nüüd on vaja targemalt tegutseda.

"On tähtis, et oleksime Horvaatias konkurentsivõimelised. Õppisime Soomes tehtud vigadest, aga samas on Horvaatias hoopis teised tingimused. Monte Carlo ja Monza asfaldil olime tugevad, ent peame olema testidel hoolikad, et teeksime õigeid asju," rääkis Latvala WRC-sarja kodulehel ilmunud usutluses.

Horvaatias sõidetakse asfaldil, aga erinevalt Monte Carlo ja Monza rallidest pole vaja jää ja lume pärast muretseda. Probleemiks pole ka stardijärjestus.

"Me ei pea stardijärjekorrale eriti mõtlema, sest meie sõitjad on eesotsas. See peaks meid aitama," sõnas Latvala.

Horvaatia MM-ralli peetakse 23.-25. aprillini.