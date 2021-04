KOMMENTAAR | Nabi ja Keres põletavad sildu, pääsemiseks jääb tee, mis võib osutuda liiga pikaks

Ehkki dopingukahtluse varju jäänud maadleja Heiki Nabi ise avaldas täna ikkagi lootust, et neljapäeval Saksamaal analüüsitav B-proov annab teistsuguse tulemuse, rõhutas advokaat Paul Keres korduvalt: sõltumata B-proovi tulemusest on Nabi süütu, mingit dopingukeissi pole, kõik saab korda. Võib-olla saabki, aga see tee võib kujuneda väga pikaks ning kui Nabi ükskord võidu saab, on Tokyo medalid juba jagatud.