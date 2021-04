Rassismis süüdistatud tippjalgpallur: keegi ei vääri sellist avalikku lintšimist

Kõik sai alguse pühapäevases Hispaania kõrgliiga mängus Cadizi ja Valencia vahel, kui 29. minutil hakkas Valencia prantslasest kaitsja Mouctar Diakhaby ootamatult Cala'd taga ajama. Diakhaby väitis tiimikaaslastele ja kohtunikule, et Cala solvas teda rassistlikult.

Valencia mängijad jalutasid protesti märgiks väljakult ning kohtumine peatati ajutiselt. Kümmekond minutit hiljem kohtumine siiski jätkus, kuid Diakhaby vahetati pingile. Cala jätkas kuni avapoolaja lõpuni.

Kohtumise peakohtunik David Medie Jimenez avaldas mängujärgses raportis, et Diakhaby väitel kutsus Cala teda "s**aseks mustaks". Ükski kohtunike tiimi liigi seda pealt ei kuulnud.

Teisipäeval tegi Diakhaby sotsiaalmeediasse postituse, kus rääkis pühapäeval juhtunust. "Pärast kaht päeva olen väga rahulik ning tahan rääkida, mis pühapäeval juhtus. Mängu ajal oli intsident, kui üks pallur kutsus mind "s**aseks mustaks". Selline asi on lubamatu ning te kõik nägite minu reaktsiooni," sõnas ta.

"Normaalses elus ei tohiks selliseid asju juhtuda ning eriti jalgpallis, mis on austusväärne spordiala," sõnas Diakhaby. "Loodan, et Hispaania kõrgliiga teeb midagi, leiab tõendeid, et kõik oleks näha."

Teisipäevasel pressikonverentsil andis omapoolse kommentaari ka Cala. "Ma ei tea, mis juhtus süütuse presumptsiooniga," vahendas Marca jalgpalluri sõnu. "Keegi ei vääri sellist avalikku lintšimist."

31-aastane Cala ei mõista Diakhaby süüdistusi. "Ma ei saa aru, kas ta mõtles selle välja või sai minust valesti aru. Ma ei tea. Olen elanud koos hiinlaste ja lõuna-aafriklastega. See on uskumatu, mis praegu toimub. Olen šokis."

"Me mängime praegu tühjade tribüünide ees. Platsil on 20-25 kaamerat, mikrofonid, mängijad ja kohtunikud, aga keegi ei kuule midagi," arutles Cala, et teda on ilma ühegi tõendita avalikult süüdi mõistetud.

"Pühapäevast alates on minu advokaat kogunud andmeid, et alustada kohtumenetlust. Olen saanud paljudelt tuge, sest olen avaliku lintšimise ohver praegu," jätkas Cala, lisades, et on valmis Diakhabyga koos maha istuma ning asjad selgeks rääkima.