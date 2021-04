Hyundai meeskonda kiitnud Ott Tänak vaatas lootusrikkalt tulevikku

Seejuures tehti Arktika ralli eel ära kõva töö. Kaks nädalat varem, pärast Otepää ümbruses sõidetud talveralli lõppu, teatas Ott Tänak Hyundai tiimile, et nende käsutuses olev auto pole selline, millega Arktika rallil Toyotadega esikoha eest võidelda. Tiimi insenerid hakkasid seejärel Tänakult saadud informatsiooni põhjal palehigis tööle.

Hiljuti portaalile Motorsport.com intervjuu andnud Tänak usub, et Hyundai masin on aprilli lõpus toimuval Horvaatia rallil veel märgatavamalt parem ning areng jätkub hooaja lõpuni. "Talveralli nagu Arktika etapp on alati väga spetsiifiline ning sellised rallid ei näita auto täit potentsiaali edasist hooaega silmas pidades," rääkis Tänak.