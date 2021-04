Teemu Suninen kaardilugejaga ära leppimisest: oleme mõlemad küpsemaks saanud

Erimeelsused on nüüdseks unustatud ning Suninen on senise koostööga rahul. "Ütleksin, et koostöö on alanud hästi. Mõlemad osapooled on viimaste aastate jooksul kindlasti kasvanud ning küpsemaks muutunud," sõnas Suninen portaalile Rallit.fi. "Olen isiklikult suutnud rohkem ülesandeid enda peale võtta ja Mikko on paremini mõistnud, mis on kaardilugeja roll."