Eesti spordi must päev. Valede ja vassimiste rägastikust koorus välja hävitav tõde

„Ma poleks uskunud, et pean kunagi tegema sellist telefonikõnet, kuid mul tuleb vabandust paluda, et olen viimastel nädalatel pidanud valetama.” Need dramaatilised sõnad ütleb suusatreener Mati Alaver Peep Pahvile, kellele ta on viimastel päevadel ajanud sõna otseses mõttes udujuttu. On 2011. aasta 7. aprilli hommik. Mõni tund hiljem toimuval pressikonverentsil tunnistab Alaveri kuulsaim õpilane, eestlaste rahvuskangelane Andrus Veerpalu, et tema dopinguproov osutus positiivseks.