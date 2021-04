Kristjan Port Paul Kerese väidetest: igasuguseid hüpoteese võib esitada, aga neid peab suutma ka tõestada

Kristjan Port ei jõudnud pressikonverentsi otse vaadata, kuid oli valmis pärast pressikonverentsil esitatud osade väidete ette lugemist neid Delfile kommenteerima.

"Kui leitakse sooritust parandavat letrosooli, siis on see tase 300 kuni 1100 nanogrammi. 500 korda rohkem on see metaboliidi tase, mis viitab teadlikule dopingu tarvitamisele. Heiki Nabi 0,6 viitab otsesõnu vastupidisele," sõnas Keres pressikonverentsil. "Heikit süüstav see tulemus igal juhul olla ei saa. Kui on negatiivne, on case closed - asi läbi kohe. Kui on positiivne, ei saa tulla suuremat konsentratsiooni ja see viitab juhuslikule saastumisele."

Pordi sõnul ei saa advokaat väita, et selline kogus vabastab sportlase süüst. "Tuleb ikkagi selgitada, missugustel asjaoludel see peaks olema süüst vabastatav. Lihtsalt väikese koguse pealt seda väita ei saa," sõnas ta.

Keres välistas võimaluse, et kogus võis Nabi organismis olla nii väike sellepärast, et seda tarvitati teatud aeg enne dopinguproovi andmist "Kui tegemist oleks jääknähtudega, peaks sportlase organismis leiduma teisi viiteid letrosooli kasutamisele koos sellega tavapäraselt koos kasutatud ainetega. Aga Heiki vereproovid näitavad täiesti normaalseid näitusid. Letrosool on kahepäevase poolestusajaga. Mis tähendab, et jõuda 6. jaanuaril 0,6 nanogrammini, pidi viimasest teadlikust tarvitamisest olema mitu kuud möödas, aga septembri test oli negatiivne nagu ka varasemad testid," sõnas Keres.

Port kinnitas samuti, et letrosool on kahepäevase poolestusajaga. Ta lisas aga, et see ei tähenda sugugi, et tarvitamisest peaks olema mitu kuud möödas. "See on tema (advokaadi - toim) tõlgendus asjadest. Neid väiteid tuleb ikkagi tõestada," hindas ta.