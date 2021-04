Erki Nool leiab, et olümpiasportlaste vaktsineerimata jätmine oli suur viga: "Seimi olümpia on suure tõenäosusega tehtud"

Nool on häiritud, et tänased olümpiale pürgijad on jäetud vaktsineerimata. Tulemus on käes - tõstja Mart Seimi koroonasse haigestumine on esimene, ent üsna karm näide. "Olümpia on suure tõenäosusega tal selles osas tehtud küll, et ta saab seda nautida televiisorist," sõnas Nool, lisades, et Seimil, kes veel hiljuti oli medalinõudleja, on ilmselt väga keeruline haiguse-eelset vormi taastada.

"Spordimeditsiini sihtasutus tegi juba jaanuaris terviseametile taotluse, et kõik olümpiakandidaadid tuleks ära vaktsineerida, et nad saaksid oma norme täita ja Euroopas ringi reisida. See oli loogiline lähenemine, aga terviseamet reageeris nii, nagu nad ikka on reageerinud - passiivselt, siiani pole midagi toimunud ning nüüd me näeme ka reaalseid resultaate," jätkas Nool.

"Kui me vaatame, et riik on alustanud suurt reklaamikampaaniat, siis nad oleksid saanud seda kasutada kui reklaamüritust, näitamaks, et midagi ohtlikku selles pole. Ja sportlased oleks saanud oma tööd edasi teha."

"See peataolek on nii masendav, et seda on isegi raske kommenteerida. Samas mu poiss, kes on Ameerikas, kommenteeris, kuidas Iisraelis vaktsineeritakse. Ta majakaaslane on Iisraelist pärit. Iisraelis olid nimekirjad. Kui keegi jäi tulemata, siis võeti tänava pealt kratist kinni ja tehti süst ära, et ükski vaktsiin ei läheks raisku," rääkis Nool oma USA ülikoolis õppivast pojast Robinist.

Mida teha, kui olümpiasportlane ei soovi vaktsiini? Nool vastas: "Olümpiamängudel osalemine on rangelt vabatahtlik. Normide täitmine kuskil Euroopas või maailmas on ka rangelt vabatahtlik. Vaktsiin annab võimaluse seda riski minimaliseerida."

Lõpetuseks leidis Nool, et olümpiasportlasi vaktsineerima hakata oleks nüüd viimane aeg: "Ma arvan, et täna on viimane aeg. Täna on aprill. Mõnedel vaktsiinidel on väga pikk teise vaktsiini saamise järjekord. Mõnedel tekivad palavikud, mõnel ei teki. Paaripäevase treeningpausi võiks igaks juhuks sportlased jätta. Viimane aeg oleks täna-homme ära teha."