Raport: enam kui 400 treenerit ja õpetajat kahtlustatakse alaealiste sportlaste seksuaalses väärkohtlemises või selle varjamises

Raporti kohaselt olid enamus ohvrid nooremad kui 15 aastat. Väärkohtlemise alla käis seksuaalne vägivald, ahistamine ning teised vägivaldsed teod. Juba on 60le inimesele esitatud kriminaalsüüdistused, enam kui sada inimest on kas ajutiselt või jäädavalt töölt eemaldatud. Minister Maracineanu kinnitas, et ka teiste juhtumite osas on uurimised käimas.

Seejuures on juhtumid seotud kokku 48 erineva spordialaliiduga. 96% kahtlusalustest on mehed. Ohvritest 83% olid naised või tüdrukud ning 63% ohvritest alla 15-aastased.

Uurimine sai alguse mullu veebruaris, kui kümnekordne iluuisutamise riigi meister Sarah Abitbol avaldas raamatus, et treener Giller Beyer vägistas teda aastatel 1990-1992, mil ta oli teismeline. Beyerile esitati raamatu ilmumise järel süüdistused seksuaalses vägivallas ning uurimine on jätkumas. Abitboli ülestunnistusest said julgustust ka teised uisutajad, kes tulid oma lugudega päevavalgele.

Maracineanu nimetas Abitboli ülestunnistust "ajalooliseks hetkeks Prantsusmaa spordis", mis aitas tõsta teadlikkust ning ajendas võimuorganeid asja lähemalt uurima. Reedel jõustus Prantsusmaal ühtlasi uus seadus, millega jälgitakse rangemalt spordijuhendajate tööd. Kohalik valitsus ja spordiliidud on lubanud kiiremini ja efektiivsemalt ahistamisjuhtumitele reageerida.

Maracineanu on ise probleemiga tegelemises oluliselt kaasa löönud. Endine ujuja avaldas hiljutises intervjuus AP-le, et on ka ise pidanud seksismi taluma ning on aeg, et Prantsusmaal muutuks suhtumine seoses naiste õigustega spordialadel, kus peamiselt domineerivad mehed.