Sõudja Kaur Kuslap peab olümpialootuse maha matma

Ühepaadid ja meeste kergkaalu kahepaat püüdsid sel nädalal Varese kvalifikatsiooniregatil Tokyo olümpiapääsmeid. Mai keskpaigas hakkab Luzernis OM-piletit jahtima ka neljapaat koosseisus Jüri-Mikk Udam, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Kaspar Taimsoo. Teoreetiliselt võiks Šveitsis startida ka kahepaat, kuid praeguse seisuga ei ole kindel, mis sellest kavatsusest saab. Kindel on ainult see, et neid pileteid tuleb jahtida Kaur Kuslapita, kelle nimi oli 2018. aastal Eesti sõudmises kõige kuumem.