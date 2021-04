Kohus selgitas, miks nad keeldusid Heiki Nabi hagi menetlemisest

Kohtuasjas antidopingu organisatsioone esindava TGS Baltic vandeadvokaadi Ingeri Luik-Tamme sõnul on tegu olulise otsusega spordivaidluste lahendamisel: „Kohus nõustus meie seisukohaga, et käesoleval juhul valis sportlane oma õiguste kaitseks tee, kus hagi rahuldamine ei ole selles esile toodud asjaolude õigsust eeldades võimalik.“

Üldiselt on kõige kiirem ja efektiivsem viis dopingujuhtumite lahendamiseks ja tõe selgitamiseks spordi vahekohus – Eestis menetlevad dopingureeglite võimalikke rikkumisi Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium ja apellatsioonikolleegium, rahvusvahelisel tasandil CAS (Court of Arbitration for Sport). Vaidluste vahekohtus lahendamine on rahvusvaheliselt tunnustatud ja õiguspoliitiliselt põhjendatud ning nendes menetlustes on sportlastele tagatud kõik võimalused asja õigeks ja õiglaseks lahendamiseks.“