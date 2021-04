FIFA ei lubanud Inglismaa jalgpalluril esindada Ukraina koondist

Sellise informatsiooni avaldas ajakirjanik Igor Tsõganjuk oma YouTube'i kanalil. 23-aastane inglane jäi tema sõnul FIFA loata, sest on varem Inglismaa koondist esindanud saalijalgpallis.

"See tähendab, et tal on Inglismaa jalgpalli kodakondsus ja ta peab koondises mängimiseks jõudma kas jalgpallis, futsalis või rannajalgpallis Inglismaa meeskonda," teatas Tsõganjuk.