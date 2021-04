OTSEBLOGI | Meistrite liiga veerandfinaalid: Dortmundi tegi Cityle kingituse, Inglismaa klubi läks kohtumist juhtima

Real ja Liverpool olid viimati omavahel vastamisi 2018. aasta finaalis, mille võitsid hispaanlased 3:1.

"Me ei ole kättemaksu peal väljas," sõnas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp pressikonverentsil. "Sellel mängul pole midagi pistmist 2018. aastaga, kuid kui saime teada loosimise tulemuse ja selgus, et me mängime esmakordselt pärast seda finaali Madridi Realiga, tuli mulle muidugi see finaal meelde."

Toonase finaali järel pakkus palju kõneainet Reali kapten Sergio Ramos, kes kukutas mängu alguses Mohamed Salahi maadlusvõttega nii õnnetult, et egiptlane pidi õlavigastuse tõttu platsilt lahkuma.

"Ütlesin pärast seda mängu, et kui keegi minult nädal või kuu aega hiljem pressikonverentsil küsiks, kas ma kutsuksin Sergio Ramose oma 60. sünnipäevale, vastaksin ei. Nüüd ma mõtleksin selle üle uuesti järele. Ta on suurepärane jalgpallur, kuid mulle ei meeldinud see, mis sel õhtul juhtus. See oli kummaline öö. See oli meie jaoks kummaline öö, kuid see oli juba ammu ja ma ei too seda tunnet, seda viha tagasi," lisas Klopp.

Manchester City alustab jahti poolfinaalkohale Dortmundi Borussia vastu, kellega täna kohtutakse koduväljakul.

City peatreener Pep Guardiola kiitis pressikonverentsil Saksamaa klubi 20-aastast ründetähte Erling Braut Haalandit, kes on tänavu löönud Meistrite liigas juba kümme väravat.

"Ainus asi, mis ma saan öelda, on, et oma vanuse juures on Haaland erakordne ründaja," sõnas Guardiola, välistades samas norralase ostmise. "Meie klubi ei ole olnud siiani nõus üle 100 miljoni suuruseid tehinguid tegema. Seega meie teda endale lubada ei saa," märkis hispaanlane.