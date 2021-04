BLOGI | Heiki Nabi esindaja Paul Keres B-proovi avamisest: Heikit süüstav see tulemus igal juhul olla ei saa

Keres avaldas pressikonverentsil, et nad on kätte saanud A-proovi laboridokumentide paketi, mille kohaselt oli letrosooli metaboliidi konsentratsioon 0,6 nanogrammi milliliitri kohta. "Kui leitakse sooritust parandavat letrosooli, siis on see tase 300 kuni 1100 nanogrammi. 500 korda rohkem on see metaboliidi tase, mis viitab teadlikule dopingu tarvitamisele. Heiki Nabi 0,6 viitab otsesõnu vastupidisele," väitis Keres. Heikit süüstav see tulemus igal juhul olla ei saa. Kui on negatiivne, on case closed, asi läbi kohe. Kui on positiivne, ei saa tulla suurema konsentratsioonile ja see viitab juhuslikule saastumisele."





Keres esitas ühtlasi süüdistusi Eesti Antidopingu suunas, kes on tema sõnul teinud tõendite hankimise ja asja menetlemise võimalikult raskeks. Ühe näitena tõi ta juuksekarva testi analüüsimise, sest letrosool teadliku tarvitamise puhul talletub karva sisse.





"Meie probleem nende võtetega on see, et kuigi need on kohtupraktikas tunnustatud analüüsid, on meil usaldusväärset analüüsi võimalik saada ainult läbi Eesti Antidopingu, kes keeldub seda tegemast. Paul Keres selgitas, et WADA laborisse on võimalus ligi pääseda ainult Eesti Antidopingul," väitis Keres. "Meil pole võimalik tellida testi. Me saame paluda, et Eesti Antidoping telliks selle testi. Nad on sellest korduvalt keeldunud."