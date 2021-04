Saalijalgpall Eestis: Tartu Ravens juba finaalis! Kes veel – Cosmos või Viimsi?

Narva Unitedi president Aleksandr Dmitrijev ei varjanud pärast lõpuvilet oma rahulolematust kohtunike töö suhtes, esitades emotsionaalse monoloogi: „Kõigi kolme mängu jooksul näeme me kohtunike kummalisi otsuseid. Penalti, mäng käega, mingi minu hoiatus … Teeme ristlõike, millel saab kõike selgelt näha. Meile jagatakse hooaja eel alati selgitusi käega mängu tõlgendamise kohta. Meile öeldi, et kui meeskond saab palli enda valdusesse pärast käega puudutamist, siis see on viga. Vastaste meeskond on täna kolm korda saanud palli pärast selle kätte sattumist, kuid vilet ei kostunud kordagi. Tahan öelda, et kohtunikud olid „laetud“ või midagi sarnast, kuid selliseid momente oli kõigis kolmes mängus. Tõenäoliselt on tegemist lihtsalt kohtunike madala kvalifikatsiooniga: üks teab reegleid, teine mitte ja kõik mõistavad kohut erinevalt,“ võttis Dmitrijev kokku.