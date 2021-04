Eksperdi karm ennustus: Norra ülemvõim hävitab ka laskesuusatamise

"Ma olen olnud pikka aega murdmaasuusatamise ja Norra domineerimise suhtes kriitiline. Nüüd toimub sama asi laskesuusatamises. Majanduslik ebavõrdsus tapab lisaks murdmaasuusatamisele pikas perspektiivis ka laskesuusatamise," usub Lund, kirjutab VG.

Norralane kardab, et laskesuusatamise turuväärtus väheneb ühe riigi ülemvõimu korral märkimisväärselt ning teleõiguste eest pole firmad enam nõus seniseid suuri summasid välja käima.

"Kui sport ei muutu põnevamaks, siis arvan, et laskesuusatamisel tuleb hakata suurte telekanalite hoidmise nimel kõvasti vaeva näha. Saksamaal on sel talvel olnud head telenumbreid, kuid senise trendi jätkudes on huvi kadumine vaid aja küsimus. Huvi Austrias ja Šveitsis on juba null, Tšehhis on veel teatav huvi tänu Nove Mestos toimuvatele võistlustele," ütles Lund, kes juhib sponsorlusele ja turundusele spetsialiseerinud konsultatsiooniettevõtet.

Lund lisas, et kõige tõsisem hoop laskesuusatamisele oleks, kui Venemaa ja Saksamaa koondised ei saakski uuesti jalgu alla.

Norra laskesuusatamise koondise mänedžer Per-Arne Botnan ei nõustu, et norralased on muutunud liiga domineerivaks. Ta tugineb oma arvamuses viimase 20 aasta statistikale.



"See kulgeb natuke lainetena, nii et ma ei usu, et see praegu ohtu kujutaks. Oleme ju lõpetanud oma kõigi aegade parima hooaja, kuid see pole alati olnud nii," sõnas Botnan.

"Kuigi viimased kaks hooaega on olnud väga head (Norrale), peab vaatama mitme aasta tulemusi, et öelda, milline on trend. Peame veel paar aastat aega andma, enne kui saame domineerimisest rääkida," lisas mänedžer.

Samas nõustub Botnar, et teiste suurriikide edu oleks laskesuusatamisele ülioluline.



"On oluline, et Kesk-Euroopa riigid, eriti Saksamaa, oleksid tipus. Kui vaadata laskesuusatamise sponsoreid ja reklaami, siis on esindatud palju Saksamaa ettevõtteid," rõhutas Botnan. Ka tema tõi teise väga olulise riigina esile Venemaad, kes peaks rohkem pildile pääsema.

Lõppenud hooaja statistika näitab, et Norra laskesuusatajad võitsid 52-st MK-võistlusest 32 ehk üle 61%. Teisel ja kolmandal kohal olid norralased vastavalt 36,5% ja 34,7% sõitudest.