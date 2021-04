Eestis hakatakse korraldama võistluseid elektrilistele jalgratastele

Lastele on juba aastaid müüdud tavalisi tasakaalurattaid, kuid uueks teemaks on tõusnud elektrijõudu kasutavad samad rattad ning kuna Eestis on nende müüjaid mitmeid, siis peetakse nendele Castrol Eesti motokrossi meistrivõistluste raames ka väikesed võistlused. Lühike rada on lihtsalt läbitav ja asub siledal pinnal, et lastel võimalikult mõnus sõita oleks. Samad rattad on kohal ka mitmevõistluse etappidel, kus lastele peetakse samuti erinevaid mõõduvõtmisi.