Jürgen Klopp meenutas Ramose intsidenti: mulle ei meeldinud see karvavõrdki

"Ütlesin pärast seda mängu, et kui keegi minult nädal või kuu aega hiljem pressikonverentsil küsiks, kas ma kutsuksin Sergio Ramose oma 60. sünnipäevale, vastaksin ei. Nüüd ma mõtleksin selle üle uuesti järele. Ta on suurepärane jalgpallur, kuid mulle ei meeldinud see, mis sel õhtul juhtus. See oli kummaline öö. See oli meie jaoks kummaline öö, kuid see oli juba ammu ja ma ei too seda tunnet, seda viha tagasi," lisas Klopp.