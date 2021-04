Ott Kiivikas nõustab Kesklinna lapsevanemaid

„Ott Kiivikas on tuntud eelkõige tippsportlase ja läbi aegade ühe Eesti edukama kulturistina, kuid lisaks on ta pikki aastaid nõustanud ka nii sportlasi kui kõiki teisi huvilisi toitumise ja treenimise alal. Meie virtuaalkooli loengus räägib ta sellest, kuidas muuta laste toitumisharjumusi tervislikumaks ja suunata noori sportima ning miks on vaimne ja füüsiline tasakaal edu alus,” selgitas Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Ott Kiivikas lisas: „Tänapäeva kiirelt muutuvas keskkonnas on üha raskem teha õigeid valikuid, kuidas toetada oma tervist. Et infomüras orienteeruda, on vaja üha paremaid teadmisi, mis omakorda võimaldab teha õigemaid otsuseid. Kolmapäevases loengus räägimegi sellest, kuidas saavad lapsevanemad maast-madalast lapsi suunata ja millist eeskuju vanemad ise lastele võivad näidata.”

Loengusari lapsevanematele toimub veebipõhiselt ja on kuulajatele tasuta. Sihtrühmaks on eelkõige 7.-12. klassis käivate Kesklinna laste vanemad, kuid oodatud on teisedki. Rohkem infot virtuaalkooli ja registreerimise võimaluste kohta leiab Kesklinna valitsuse Facebooki lehelt. 28. aprillil kell 18 toimub sama loeng ka vene keeles.

Kesklinna vanemate kool saab toetust justiitsministeeriumi, Euroopa Majanduspiirkonna ja Norway Grants poolt.