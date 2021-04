Verine paljastus: jalgpallitäht Zlatan Ibrahimovic tappis puhkusereisil käies lõvi

Kuigi rahvusvaheline looduskaitseliit on lõvid asetanud ohustatud liikide sekka, on tegu endiselt ihaldatud trofeeloomaga. Lõuna-Aafrika Vabariigis on lõvide küttimine lubatud, kui looma ei hoita vangistuses. Euroopas pole aga lõbu pärast loomade tapmine heas kirjas.