Mitmed Eesti võrkpallurid võitlevad välismaal medalite eest

Kreeka meistriliigas peetakse nelja parema meeskonna osalusel finaalgrupi mänge, kus kõik mängivad omavahel korra läbi. Andri Aganits ja Thessaloniki PAOK said viimati 3:2 (17:25, 25:22, 25:18, 19:25, 16:14) jagu Ateena Panathinaikosest, Aganits tõi 13 punkti. Seejuures on PAOK jätkuvalt koroonaviiruse poolt tugevalt mõjutatud ja pidi mängima ühegi nurgaründajata. Tabelis on 42 punktiga liider Olympiacos (põhiturniiri punktid tulid kaasa), kes on ühtlasi kindlustanud meistritiitli. PAOKil on 27 punkti ja sellega võideldakse hõbeda nimel.