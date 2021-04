Koduklubi sulges Venemaal palju kõmu tekitanud Läti korvpalluri ees ukse

"Timmaga on kõik selge, midagi pole muutunud. Ta lahkus klubist. Läksime ilma temata edasi. Õnneks on meil ka pallureid, kes on valmis mängima, naudivad protsessi ja näitavad raskustest hoolimata tulemusi," ütles Astahhov väljaandele Sport-Ekspress.

Venemaal on Timma oluliselt tuntum kui 2019. aastal Himkiga liitudes. 2020. aasta septembris abiellus ta poplaulja Anna Sedokovaga. Rohkelt kõmu tekitanud suhe on kuulujuttude järgi lätlaselt röövinud nii palju energiat, et väljakul on tema kasutegur langenud.