Kõmuline poksimatš: youtuber Jake Paul kutsus välja endise MMA tähe Ben Askreni

OlyBet spordiennustuse statistika andmetel on hetkel kaldunud pisut suurem toetus sotsiaalmeedia tähe Jake Pauli võidu kasuks, koefitsiendiga 1,79. Seda endise UFC võitleja, teeneka maadleja ja MMA mehe Ben Askreni 1,92 vastu. See on matš, mille tulemus on täna tundmatu suurus ning silma saab jooksvalt peal hoida OlyBet spordiennustuse portaalis.

Peab mainima, et Jake Paul on vaatamata oma kuulsusele ja populaarsusele kogunud omale selle matši eel palju vihkajaid. Enamus poksi ja MMA fännid on Askreni poolt, et Jake Paul ei saaks ennast enam professionaalseks poksijaks kutsuda. Fännid on nõus teeneka spordimehe võidu puhul kustutama oma mälust tema viimase UFC kaotuse Jorge Masvidali vastu.

Matš Paul vs Askren on Jake Pauli poksikarjäärile ülioluline, sest esimest korda oma sportlaskarjääris võitleb ta võitluskunstide tipu vastu. Vastane Ben Askren ei ole spetsialiseerunud poksija, kuid nagu näha tema UFC vastasseisust Robbie Lawleriga, on tegu mehega, keda pole eriti kerge nokauti lüüa.

Kes on Jake Paul?

Jake Paul on youtuber. Koos vennaga on nad populaarsed suunamudijad ja väga mõjuka jälgijaskonnaga erinevates sotsiaalmeedia kanalites. Vabal ajal tegelesid noormehed poksiga. Seda mitte niisama, vaid mõned aastad tagasi said üle ilma populaarseks youtuberite omavahelised poksimatšid.

2018. võitles Jake Ühendkuningriikidest pärit youtuberiga Deji ehk ComedyShortsGamer ja võitis. Kaks aastat hiljem tegi ta oma esimese professionaalse poksidebüüdi AnEnsonGibi vastu, mille samuti võitis. Viimati seljatas aga NBA legendi Nate Robinsoni ning pärast seda saigi talt väljakutse Ben Askren.

Kes on Ben Askren?